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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 5 novembre 2026
information fournie par AOF 04/11/2026 à 18:17

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(Zonebourse.com) - France

ENGIE

Legrand

Veolia Environnement

Bouygues SA

Teleperformance SE

Arkema

Eurazeo SE

Air France-KLM

Vicat

Antin Infrastructure Partners

GENFIT

Bonduelle

LNA Santé

Belgrano

AKWEL

EDAP TMS S.A.

Innate Pharma

Prismaflex International

Winfarm

Europe

Deutsche Telekom AG

National Grid plc

DHL Group

Swiss Re Ltd

Siemens Healthineers AG

Diageo plc

Rheinmetall AG

AP Moller Maersk

Commerzbank AG

ArcelorMittal

Swisscom AG

ORLEN Spolka Akcyjna

BeOne Medicines AG

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

PKO Bank Polski S.A.

Mettler-Toledo International, Inc.

Genmab A/S

HOCHTIEF AG

Novonesis A/S

US

ConocoPhillips

Parker-Hannifin Corporation

Canadian Natural Resources Limited

Southern Company

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