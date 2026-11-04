Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 5 novembre 2026

(Zonebourse.com) - France
ENGIE
Legrand
Veolia Environnement
Bouygues SA
Teleperformance SE
Arkema
Eurazeo SE
Air France-KLM
Vicat
Antin Infrastructure Partners
GENFIT
Bonduelle
LNA Santé
Belgrano
AKWEL
EDAP TMS S.A.
Innate Pharma
Prismaflex International
Winfarm
Europe
Deutsche Telekom AG
National Grid plc
DHL Group
Swiss Re Ltd
Siemens Healthineers AG
Diageo plc
Rheinmetall AG
AP Moller Maersk
Commerzbank AG
ArcelorMittal
Swisscom AG
ORLEN Spolka Akcyjna
BeOne Medicines AG
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
PKO Bank Polski S.A.
Mettler-Toledo International, Inc.
Genmab A/S
HOCHTIEF AG
Novonesis A/S
US
ConocoPhillips
Parker-Hannifin Corporation
Canadian Natural Resources Limited
Southern Company
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