Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 29 mai 2026

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Laurent-Perrier
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Les autorités libanaises ont dénoncé jeudi les attaques israéliennes menées à proximité de sites historiques et de monuments classés par l'Unesco dans le sud du pays. Le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, "a multiplié les contacts avec ses homologues ... Lire la suite
Les Etats-Unis et l'Iran ont établi un cadre d'accord en vue de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son quatrième mois, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources américaines, mais Donald Trump ne l'a pas encore validé. L'agence iranienne Tasnim, citant ... Lire la suite
Le chef de l'OMS a assuré jeudi, à son arrivée dans la capitale congolaise Kinshasa, que l'épidémie de maladie Ebola qui frappe durement la République démocratique du Congo (RDC) pouvait être stoppée, les autorités sanitaires peinant toutefois jusqu'ici à freiner ... Lire la suite
Un tribunal autrichien a condamné jeudi soir à 15 ans de prison un homme de 21 ans, qui avait plaidé coupable de complot en vue d'un attentat djihadiste déjoué lors d'un concert de Taylor Swift à l'été 2024. Après plusieurs heures de délibérations, le jury a reconnu ... Lire la suite
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