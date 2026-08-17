Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 18 août 2026

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Les pompiers, qui luttent depuis vendredi en Belgique contre un incendie historique dans l'est du pays, s'efforçaient mardi d'encercler définitivement ce feu, qui a déjà ravagé quelque 3.000 hectares d'un parc naturel, proche de l'Allemagne. "L'objectif du jour ... Lire la suite
La somme réclamée représente près d'une année de chiffre d'affaires de Meta, et plus de trois fois son bénéfice annuel. C'est un procès historique : Meta affronte, devant la justice fédérale, une trentaine d'États américains qui l'accusent d'avoir rendu Facebook ... Lire la suite
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,09% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,13% pour le Nasdaq .IXIC : * HOME DEPOT ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
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