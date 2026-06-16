Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 17 juin 2026

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Après les bus parisiens cet été, l’Ile-de-France va installer d'ici 2030 des valideurs de carte bancaire dans tous les transports en commun, ce qui permettra de voyager avec une simple carte bancaire, mais à un tarif légèrement plus élevé que via l'application ... Lire la suite
L'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) n'a pas atteint son pic et pourrait durer encore un an, a averti mardi la Croix-Rouge, plusieurs organisations s'inquiétant du retard de la réponse humanitaire face à la crise. Les dirigeants ... Lire la suite
Entre savoir-faire ancestral et créativité moderne, la dentelle signe son grand retour dans les dressings et sur les podiums, ce tissu ancestral étant aussi recyclé pour créer des pièces uniques, portées par des stars comme Beyoncé et Rosalía. Sur les podiums, ... Lire la suite
Nouveau rebondissement au BHV: l'emblématique grand magasin parisien va changer d'exploitant et cesser son partenariat controversé avec Shein pour reconquérir marques et clients, un projet salué par les politiques mais qui peine à rassurer les salariés, "épuisés". ... Lire la suite
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