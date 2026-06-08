 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Agenda Macro Zonebourse : semaine du 8 au 12 juin 2026
information fournie par AOF 08/06/2026 à 16:35

(Zonebourse.com) - Lundi 8 juin 2026

08h00 : Commandes à l'industrie (Mensuel) (Allemagne)

Mardi 9 juin 2026

08h00 : Balance commerciale (Allemagne)

08h00 : Production industrielle (Mensuel) (Allemagne)

14h30 : Balance commerciale (États-Unis)

16h00 : Ventes de logements existants (Mensuel) (États-Unis)

Mercredi 10 juin 2026

14h30 : Taux d'inflation (Mensuel) (États-Unis)

14h30 : IPC (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation de base (Annuel) (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation (Annuel) (États-Unis)

15h45 : Décision de taux d'intérêt de la BdC (Canada)

16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)

Jeudi 11 juin 2026

14h15 : BCE Décision de taux d'intérêt (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Prix à la production core (Mensuel) (États-Unis)

14h30 : Prix à la production (Mensuel) (États-Unis)

14h45 : Conférence de presse de la BCE (Zone Euro)

Vendredi 12 juin 2026

08h00 : PIB moyen sur 3 mois (Royaume-Uni)

08h00 : Production industrielle (Mensuel) (Royaume-Uni)

08h00 : PIB (Mensuel) (Royaume-Uni)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs prél (États-Unis)

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 216,68 -0,02%
Pétrole Brent
94,89 -0,49%
2CRSI
54,45 +9,47%
HAFFNER ENERGY
0,2615 +16,22%
SOITEC
157,6 +7,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank