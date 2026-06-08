Agenda Macro Zonebourse : semaine du 8 au 12 juin 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 8 juin 2026
08h00 : Commandes à l'industrie (Mensuel) (Allemagne)
Mardi 9 juin 2026
08h00 : Balance commerciale (Allemagne)
08h00 : Production industrielle (Mensuel) (Allemagne)
14h30 : Balance commerciale (États-Unis)
16h00 : Ventes de logements existants (Mensuel) (États-Unis)
Mercredi 10 juin 2026
14h30 : Taux d'inflation (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : IPC (États-Unis)
14h30 : Taux d'inflation de base (Annuel) (États-Unis)
14h30 : Taux d'inflation (Annuel) (États-Unis)
15h45 : Décision de taux d'intérêt de la BdC (Canada)
16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)
Jeudi 11 juin 2026
14h15 : BCE Décision de taux d'intérêt (Zone Euro)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
14h30 : Prix à la production core (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Prix à la production (Mensuel) (États-Unis)
14h45 : Conférence de presse de la BCE (Zone Euro)
Vendredi 12 juin 2026
08h00 : PIB moyen sur 3 mois (Royaume-Uni)
08h00 : Production industrielle (Mensuel) (Royaume-Uni)
08h00 : PIB (Mensuel) (Royaume-Uni)
16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs prél (États-Unis)
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer