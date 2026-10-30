information fournie par AOF • 30/10/2026 à 16:16

Agenda Macro Zonebourse : semaine du 2 au 6 novembre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 2 novembre 2026

08h00 : Ventes au détail (mensuel) (Allemagne)

08h00 : Ventes au détail (annuel) (Allemagne)

15h00 : Indice ISM manufacturier (Etats-Unis)

15h00 : Indice ISM manufacturier emploi (Etats-Unis)

17h15 : Discours de la Fed Goolsbee (Etats-Unis)

Mardi 3 novembre 2026

16h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (Etats-Unis)

16h00 : JOLTs offres d'emploi (Etats-Unis)

Mercredi 4 novembre 2026

11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (mensuel) flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (annuel) flash (Zone Euro)

14h15 : Créations d'emplois ADP (Etats-Unis)

14h30 : Importations (Etats-Unis)

14h30 : Exportations (Etats-Unis)

14h30 : Balance commerciale (Etats-Unis)

15h00 : Indice ISM services (Etats-Unis)

15h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

Jeudi 5 novembre 2026

00h50 : Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ (Japon)

08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)

10h30 : Indice PMI construction (Royaume-Uni)

13h00 : Rapport sur la politique monétaire de la BoE (Royaume-Uni)

13h00 : BoE MPC : Nombre de votes pour un relèvement des taux (Royaume-Uni)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)

Vendredi 6 novembre 2026

08h00 : Production industrielle (mensuel) (Allemagne)

08h45 : Balance commerciale (France)

11h00 : Ventes au détail (mensuel) (Zone Euro)

14h30 : Taux de chômage (Etats-Unis)

14h30 : Rémunération horaire moyenne (mensuel) (Etats-Unis)

14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (Etats-Unis)

14h30 : Taux de participation (Etats-Unis)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs préliminaire (Etats-Unis)

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