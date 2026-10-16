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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 19 au 23 octobre 2026
information fournie par AOF 16/10/2026 à 17:40

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(Zonebourse.com) - Lundi 19 octobre

16h00 : Indice du marché du logement NAHB (États-Unis)

Mardi 20 octobre

08h00 : Prix à la production (annuel) (Allemagne)

11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Zone Euro)

11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Allemagne)

14h30 : Permis de construire (mensuel) préliminaire (États-Unis)

14h30 : Mises en chantier (mensuel) (États-Unis)

16h00 : Promesses de ventes (annuel) (États-Unis)

16h00 : Promesses de ventes (mensuel) (États-Unis)

Mercredi 21 octobre

08h00 : Taux d'inflation (mensuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Taux d'inflation (annuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Taux d'inflation de base (annuel) (Royaume-Uni)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Jeudi 22 octobre

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

16h00 : Confiance des consommateurs flash (Zone Euro)

Vendredi 23 octobre

08h00 : Ventes au détail (mensuel) (Royaume-Uni)

09h15 : Indice PMI manufacturier flash (France)

09h15 : Indice PMI composite flash (France)

09h15 : Indice PMI services flash (France)

09h30 : Indice PMI manufacturier flash (Allemagne)

09h30 : Indice PMI composite flash (Allemagne)

09h30 : Indice PMI services flash (Allemagne)

10h00 : Indice PMI composite flash (Zone Euro)

10h00 : Indice PMI manufacturier flash (Zone Euro)

10h00 : Indice PMI services flash (Zone Euro)

10h30 : Indice PMI services flash (Royaume-Uni)

14h30 : Indice des prix des logements neufs (mensuel) (Canada)

15h45 : Indice PMI manufacturier flash (États-Unis)

15h45 : Indice PMI composite flash (États-Unis)

15h45 : Indice PMI services flash (États-Unis)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs (États-Unis)

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