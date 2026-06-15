information fournie par AOF • 15/06/2026 à 17:32

Agenda Macro Zonebourse : semaine du 15 au 19 juin 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 15 juin 2026

11h00 : Balance commerciale (Zone Euro)

11h00 : Production industrielle (mensuel) (Zone Euro)

14h15 : Mises en chantier (Canada)

15h15 : Production industrielle (mensuel) (États-Unis)

16h00 : Indice du marché de logement NAHB (États-Unis)

Mardi 16 juin 2026

05h00 : Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ (Japon)

11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Allemagne)

11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Zone Euro)

14h30 : Permis de construire prél (États-Unis)

14h30 : Mises en chantier (États-Unis)

14h30 : Prix à l'importation (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Prix à l'exportation (mensuel) (États-Unis)

Mercredi 17 juin 2026

08h00 : Taux d'inflation (mensuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Taux d'inflation de base (annuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Taux d'inflation (annuel) (Royaume-Uni)

14h30 : Ventes au détail (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Vente au détail ex autos (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Indice des prix des logements neufs (mensuel) (Canada)

16h00 : Promesses de ventes (mensuel) (États-Unis)

16h00 : Stocks des entreprises (mensuel) (États-Unis)

16h00 : Promesses de ventes (annuel) (États-Unis)

16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

20h00 : Fed décision de taux d'intérêt (États-Unis)

Jeudi 18 juin 2026

08h00 : Balance commerciale (Suisse)

09h30 : Décision de la BNS sur les taux d'intérêt (Suisse)

13h00 : Décision de taux d'intérêt BoE (Royaume-Uni)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (États-Unis)

Vendredi 19 juin 2026

01h01 : Gfk de confiance des consommateurs (Royaume-Uni)

01h30 : Taux d'inflation (annuel) (Japon)

01h30 : Taux d'inflation de base (annuel) (Japon)

01h50 : Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ (Japon)

08h00 : Ventes au détail (mensuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Ventes au détail (annuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Prix à la production (annuel) (Allemagne)

14h30 : Vente au détail ex autos (mensuel) (Canada)

14h30 : Vente au détail (mensuel) prel (Canada)

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