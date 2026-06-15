Agenda Macro Zonebourse : semaine du 15 au 19 juin 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 15 juin 2026
11h00 : Balance commerciale (Zone Euro)
11h00 : Production industrielle (mensuel) (Zone Euro)
14h15 : Mises en chantier (Canada)
15h15 : Production industrielle (mensuel) (États-Unis)
16h00 : Indice du marché de logement NAHB (États-Unis)
Mardi 16 juin 2026
05h00 : Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ (Japon)
11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Allemagne)
11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Zone Euro)
14h30 : Permis de construire prél (États-Unis)
14h30 : Mises en chantier (États-Unis)
14h30 : Prix à l'importation (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Prix à l'exportation (mensuel) (États-Unis)
Mercredi 17 juin 2026
08h00 : Taux d'inflation (mensuel) (Royaume-Uni)
08h00 : Taux d'inflation de base (annuel) (Royaume-Uni)
08h00 : Taux d'inflation (annuel) (Royaume-Uni)
14h30 : Ventes au détail (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Vente au détail ex autos (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Indice des prix des logements neufs (mensuel) (Canada)
16h00 : Promesses de ventes (mensuel) (États-Unis)
16h00 : Stocks des entreprises (mensuel) (États-Unis)
16h00 : Promesses de ventes (annuel) (États-Unis)
16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
20h00 : Fed décision de taux d'intérêt (États-Unis)
Jeudi 18 juin 2026
08h00 : Balance commerciale (Suisse)
09h30 : Décision de la BNS sur les taux d'intérêt (Suisse)
13h00 : Décision de taux d'intérêt BoE (Royaume-Uni)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (États-Unis)
Vendredi 19 juin 2026
01h01 : Gfk de confiance des consommateurs (Royaume-Uni)
01h30 : Taux d'inflation (annuel) (Japon)
01h30 : Taux d'inflation de base (annuel) (Japon)
01h50 : Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ (Japon)
08h00 : Ventes au détail (mensuel) (Royaume-Uni)
08h00 : Ventes au détail (annuel) (Royaume-Uni)
08h00 : Prix à la production (annuel) (Allemagne)
14h30 : Vente au détail ex autos (mensuel) (Canada)
14h30 : Vente au détail (mensuel) prel (Canada)
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