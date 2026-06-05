Agenda Macro Zonebourse : lundi 8 juin 2026

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08h00 : Commandes à l'industrie (Mensuel) (Allemagne)
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|8 218,24
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|87,85
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|93,08
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|49,74
|-8,73%
|146,65
|-6,29%
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