Agenda Macro Zonebourse : le 9 octobre 2026

(Zonebourse.com) - 16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs préliminaire (Etats-Unis)
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
Sophie Adenot et ses trois camarades de la mission Crew-12 ont amerri jeudi comme prévu au large de la Californie, couronnant une mission de près de huit mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Après plus de 27 heures de voyage retour, la capsule ... Lire la suite
Voici les derniers développements jeudi, jour de "l'acte IV" du mouvement des lycéens parti mi-septembre de la région parisienne avant de s'étendre en France. Avant l'intervention télévisée sur TF1 à 20H du ministre de l'Education nationale Edouard Geffray avec ... Lire la suite
"Il faut maintenir la pression et il faut amplifier la mobilisation", a déclaré jeudi Marius Mesnil, co-secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne, à la sortie d'une réunion des trois principales associations lycéennes avec le ministre de l'Education Edouard ... Lire la suite
Le ministre de l'Education Edouard Geffray doit présenter au 20h00 de TF1 des "premières mesures concrètes pour les lycéens", de nouveau mobilisés jeudi et qui sont d'ores et déjà appelés à une nouvelle journée d'action mardi 13 octobre. En déplacement à Reims ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 729,69
|-0,51%
|103,37
|+2,14%
|77,58
|+2,86%
|23,44
|-6,46%
|0,667
|-9,00%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer