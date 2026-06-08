Agenda Macro Zonebourse : le 9 juin 2026

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
08h00
: Production industrielle (mensuel) (Allemagne)
14h30
: Balance commerciale (États-Unis)
16h00
: Ventes de logements existants (mensuel) (États-Unis)
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a accepté de payer 35 millions d'euros en France pour clore un litige lié aux dysfonctionnements des manettes de sa console Switch entre 2018 et 2023, selon un communiqué publié lundi. Cette transaction a été conclue à la ...
Lire la suite
Sous pression à droite comme à gauche, Gérald Darmanin a appelé lundi à une "mobilisation générale" afin de "faire la vérité" après les défaillances dans l'affaire Lyhanna, en excluant toute démission, alors que Yaël Braun-Pivet a demandé à ce qu'un texte de loi ...
Lire la suite
"On va se battre pour avoir une Europe qui investit à nos côtés, qui protège mieux notre industrie", a promis lundi Emmanuel Macron lors d'un déplacement à l'usine Goodyear d'Amiens, "parfaite illustration" selon lui de la "bataille pour la réindustrialisation". ...
Lire la suite
"Une secte": au procès de Jérôme P., jugé devant la cour criminelle du Pas-de-Calais pour viols et violences sur fond d'emprise, des témoins ont dressé lundi le portrait d'une famille coutumière de la polygamie, d'autres rejetant les accusations de violences. Cette ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer