Agenda Macro Zonebourse : le 6 mai 2026

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14h15 : Créations d'emplois ADP (États-Unis)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
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AXA a fait état mardi d'une hausse de 6% en comparable de ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre, à 38 milliards d'euros, l'assureur français citant la croissance de l'assurance vie et santé. Dans ce segment, AXA affiche une hausse de ... Lire la suite
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Trois semaines après des débats mouvementés, les députés ont adopté mardi un texte visant à allonger la rétention administrative d'étrangers en situation irrégulière et jugés dangereux, mesure défendue de longue date par la droite mais au parcours législatif tourmenté, ... Lire la suite
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