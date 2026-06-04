Agenda Macro Zonebourse : le 5 juin 2026

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
(Zonebourse.com) -
08h45
: Production industrielle (mensuel) (France)
08h45
: Balance commerciale (France)
11h00
: Ventes au détail (mensuel) (Italie)
14h30
: Taux de chômage (États-Unis)
14h30
: Créations d'emplois dans le secteur non agricole (États-Unis)
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
Trois ans après avoir émergé comme figure de compromis à l'issue d'un congrès fratricide en 2023, Sophie Binet s'est largement imposée comme le visage de la CGT mais doit toujours naviguer avec doigté entre différentes lignes dans le syndicat. "La CGT n'est pas ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 4 de l'article du 5 mai: OpenClaw est un projet open source ...
Lire la suite
Un agent de l'Office national des forêts (ONF) a-t-il, par "négligence", déclenché le méga-feu des Corbières en 2025, pire incendie des 50 dernières années en France? Cet homme, qui conteste toute responsabilité, est interrogé jeudi par des juges d'instruction ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•04.06.2026•17:25•
Le Premier ministre Sébastien Lecornu obtient le même score que le président. C'est son meilleur score depuis un an : 26% des Français font confiance à Emmanuel Macron pour régler les problèmes qu'affrontent le pays, selon un sondage Elabe pour Les Échos publié ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer