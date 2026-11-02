Agenda Macro Zonebourse : le 3 novembre 2026

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Deux immeubles insalubres qui s'écroulent en quelques secondes, huit morts et une ville de Marseille traumatisée : le procès en appel des effondrements de la rue d'Aubagne, en 2018, s'est ouvert lundi devant les proches des victimes venus "avec moins de pleurs ... Lire la suite
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Le deuxième constructeur ferroviaire mondial, Alstom, a lourdement chuté en Bourse lundi après son deuxième avertissement sur résultat de l'année lié à des difficultés de production de trains Coradia Max en Allemagne, sur fond de carnet de commandes bien rempli. ... Lire la suite
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