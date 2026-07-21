Agenda Macro Zonebourse : le 22 juillet 2026

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16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)
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par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi dans le sillage du redressement des valeurs liées aux semi-conducteurs à Wall Street, en attendant les résultats des géants technologiques américains. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain ... Lire la suite
Mis en place en 2014 puis transformé en profondeur en 2018, le CPF permet d’accumuler des droits à la formation que chaque individu peut faire valoir durant sa carrière afin d’acquérir de nouvelles compétences. L'exécutif souhaite désormais des vérifications dans ... Lire la suite
Airbus a annoncé mardi anticiper un Ebit ajusté (bénéfice opérationnel) compris entre 12 et 13 milliards d'euros en 2029, l'avionneur européen faisant le point sur l’environnement économique du groupe et sur ses perspectives à moyen terme. Airbus, qui organise ... Lire la suite
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