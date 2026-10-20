Agenda Macro Zonebourse : le 21 octobre 2026

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Le groupe franco-italien EssilorLuxottica a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 9,0% à taux de change courants et de 7,2% à taux de change constants au troisième trimestre, soutenu par le dynamisme de l'Asie-Pacifique et l'essor continu de ses lunettes ... Lire la suite
Carrefour a abaissé mardi ses objectifs financiers annuels à la suite "de la dégradation de la situation sociale et sécuritaire" en France, le géant français de la grande distribution évaluant que les violences et pillages en marge des manifestations le weekend ... Lire la suite
Portées par les réseaux sociaux, des cagnottes en soutien aux commerçants sinistrés par les violences de ce week-end ont déjà récolté plusieurs centaines de milliers d'euros mardi, parfois à l'insu des bénéficiaires présumés. La chanson "No Surprises" de Radiohead ... Lire la suite
Vivendi VIV.PA a publié mardi une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, citant une fois de plus la performance de Gameloft, mais la valeur globale du portefeuille d’investissements de la holding française a diminué. * Le chiffre ... Lire la suite
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