 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Agenda Macro Zonebourse : le 18 mai 2026
information fournie par AOF 15/05/2026 à 17:52

(Zonebourse.com) - 16h00 : Indice du marché de logement NAHB (États-Unis)

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe termine dans le rouge, la visite de Trump en Chine déçoit
    information fournie par Reuters 15.05.2026 18:17 

    par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, les craintes inflationnistes menant la danse alors ‌qu'aucune avancée diplomatique pour le Moyen-Orient ne ressort à ce stade de la visite de Donald Trump en Chine. À Paris, le CAC 40 ... Lire la suite

  • L'animatrice Flavie Flament au siège de France Télévisions à Paris, le 6 février 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )
    Nouvelle plainte contre Patrick Bruel, accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament
    information fournie par AFP 15.05.2026 18:13 

    Déjà visé par trois enquêtes en France et en Belgique, le chanteur et comédien Patrick Bruel est désormais accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament, qui a annoncé vendredi avoir porté plainte pour des faits qui seraient survenus quand elle était adolescente ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en forte baisse
    information fournie par AFP 15.05.2026 17:48 

    Les Bourses européennes ont clôturé en forte baisse vendredi, emportées par les craintes inflationnistes après une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping qui n'a pas apaisé les préoccupations liées au conflit au Moyen-Orient. La place de Paris a terminé en ... Lire la suite

  • Faire ou ne pas faire d'enfants ? Telle est la question
    Faire ou ne pas faire d'enfants ? Telle est la question
    information fournie par France 24 15.05.2026 17:34 

    La France a enregistré en 2025 son plus bas taux de fécondité depuis la Seconde Guerre mondiale avec 1,56 enfant par femme en âge d’en avoir. Le nombre de décès dépasse désormais celui des naissances. En janvier 2024, le président français Emmanuel Macron appelait ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
INNATE PHARMA
1,74 +4,82%
CAC 40
7 952,55 -1,60%
SOITEC
148,05 -2,53%
Pétrole Brent
109,26 +2,50%
OSE IMMUNO
5,42 +9,94%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank