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Canicule: 16 départements en vigilance orange lundi
information fournie par AFP 05/07/2026 à 16:26

En juin, les températures moyennes en France ont atteint des records, avec notamment les nuits les plus chaudes jamais mesurées sur le territoire ( AFP / JOEL SAGET )

En juin, les températures moyennes en France ont atteint des records, avec notamment les nuits les plus chaudes jamais mesurées sur le territoire ( AFP / JOEL SAGET )

Seize départements du sud et de l'ouest de la France passeront en vigilance orange canicule lundi, contre sept dimanche uniquement dans le Sud, a annoncé Météo-France.

L'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse sont déjà en vigilance orange canicule dimanche, avec des températures allant jusqu'à 40).

Lundi, les nouveaux départements concernés seront la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres, la Vendée.

Les maximales atteindront lundi "36°C à 39°C sur un grand quart sud-ouest du pays (jusqu'à 40°C dans l'intérieur du Languedoc-Roussillon), et 33°C à 36°C sur le reste de la moitié sud, jusqu'au Val-de-Loire, au sud de la Bretagne, et à l'Île-de-France", a détaillé Météo-France dans son bulletin.

Un Canadair largue de l'eau sur un incendie de forêt près de Trévillach (Pyrénées-Orientales), le 5 juillet 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Un Canadair largue de l'eau sur un incendie de forêt près de Trévillach (Pyrénées-Orientales), le 5 juillet 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Les températures devraient grimper mardi également dans le Nord, prévient Météo-France, quelques jours après une canicule historique qui s'est abattue sur le pays et en Europe.

En juin, les températures moyennes en France ont atteint des records, avec notamment les nuits les plus chaudes jamais mesurées sur le territoire.

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