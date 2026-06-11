Agenda Macro Zonebourse : le 12 juin 2026

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Agrippé à la fourrure de sa mère, les yeux vifs et les oreilles duveteuses, un bébé grand hapalémur, une espèce de lémurien en danger critique d'extinction, fait ses premières sorties au zoo de Besançon où il est né début mai, a constaté jeudi l'AFP. La naissance ... Lire la suite
OVHCloud, entreprise spécialisée dans la fourniture de cloud, est en passe de racheter la start-up d'IA vocale Gladia, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué. OVH "annonce entrer en négociations exclusives en vue d'acquérir Gladia", a indiqué l'entreprise française, ... Lire la suite
Les trois diplomates occidentaux ont été reçus par le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Galouzine, jeudi 11 juin. Les ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne ont plaidé jeudi en faveur de pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 11 juin - ** Jeudi, l'action de Super Micro Computer SMCI.O a progressé de 2 % à 29,87 ... Lire la suite
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