Agenda Macro Zonebourse :le 11 mai 2026

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16h00 : Ventes de logements existants (États-Unis)
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Le chef des députés socialistes Boris Vallaud quitte la direction du PS, l'un de ses proches accusant le Premier secrétaire Olivier Faure de "décider seul" et de refuser "dialogue et recherche de compromis", notamment sur la stratégie pour la présidentielle. Dans ... Lire la suite
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse vendredi, la recrudescence des tensions dans le détroit d'Ormuz faisant craindre une reprise du conflit et plongeant les investisseurs dans l'incertitude quant aux perspectives d'un accord de ... Lire la suite
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