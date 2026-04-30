Agenda Macro Zonebourse : le 1 mai 2026

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Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, jeudi: - L'Iran ira bien à la coupe du monde aux Etats-Unis Le président de la Fifa Gianni Infantino a réaffirmé jeudi que l'Iran participerait à la Coupe du monde 2026 et qu'elle disputerait ... Lire la suite
Les jihadistes du JNIM ont commencé jeudi à imposer un blocus routier sur la capitale malienne Bamako où un hommage sous haute sécurité a été rendu au ministre de la Défense, Sadio Camara, tué dans les attaques pendant le weekend contre des positions stratégiques ... Lire la suite
Gabriel Attal veut faire du "droit au travail" et de la "liberté de travailler" un "enjeu majeur de l'élection présidentielle", en proposant notamment de "supprimer le plafond de 220 heures supplémentaires annuelles autorisées" et la "démassification de l'enseigement ... Lire la suite
Un mineur de 15 ans a été interpellé dans l'enquête sur l'attaque informatique ayant visé le portail de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dont le Premier ministre Sébastien Lecornu a visité les locaux jeudi, annonçant le déblocage de 200 millions d'euros ... Lire la suite
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