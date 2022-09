Agenda financier 2022



Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce les dates de ses prochaines publications financières pour l’exercice 2022.



Publications financières pour l’exercice 2022 (après bourse) :

 28 septembre : chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

 26 octobre : résultats du 1er semestre 2022



A propos de Charwood Energy

Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse.

Fort d’un savoir-faire technique riche et de la maîtrise de l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification – Charwood Energy a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour le compte de clients tiers et un EBITDA de 1 million d’euros (23% du chiffre d’affaires).

Positionné depuis 2019 sur la technologie prometteuse de la pyrogazéification, Charwood Energy est désormais également engagé dans le développement et l’exploitation d’unités de pyrogazéification détenues en compte propre en vue de de produire et de vendre du gaz vert, du biochar, des crédits carbones à des clients industriels, au travers de contrats d’approvisionnement signés en direct.