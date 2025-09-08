 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 8 septembre 2025
information fournie par AOF 08/09/2025 à 16:42

(AOF) - Lundi 8 septembre

Abivax

La société de biotechnologie au stade clinique publiera ses résultats du premier semestre.

Mardi 9 septembre

Entech

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Fleury-Michon

L'entreprise agroalimentaire publiera ses résultats du premier semestre.

Groupe Partouche

Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics signalera ses résultats du premier semestre.

Interparfums

Le parfumeur diffusera ses résultats du premier semestre.

Lanson-BCC

Le pure player du champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.

Rubis

Le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable annoncera ses résultats du premier semestre.

Mercredi 10 septembre

Carmat

Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.

Chargeurs

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

HighCo

La société spécialisée en data marketing et communication communiquera ses résultats du premier semestre.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux indiquera ses résultats du premier semestre.

Neurones

La société de conseil en management et de services numérique précisera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Séché Environnement

Le spécialiste des services environnementaux dévoilera ses résultats du premier semestre.

Serge Ferrari

Le spécialiste des matériaux composites souples innovants signalera ses résultats du premier semestre.

Spineguard

La medtech dévoilera ses résultats du premier semestre.

Sword Group

Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques indiquera ses résultats du premier semestre.

Jeudi 11 septembre

Antin Infrastructure Partners

La société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures communiquera ses résultats du premier semestre.

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera ses résultats du premier semestre.

Miliboo

La marque digitale d'ameublement présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Robertet

Le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes diffusera ses résultats du premier semestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme indiquera ses résultats du premier semestre.

Vetoquinol

Le laboratoire vétérinaire publiera ses résultats du premier semestre.

Vranken Pommery

La maison de champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.

Vendredi 12 septembre

Virbac

Le spécialiste de la santé animale annoncera ses résultats du premier semestre.

