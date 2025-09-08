Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 8 septembre 2025

(AOF) - Lundi 8 septembre
Abivax
La société de biotechnologie au stade clinique publiera ses résultats du premier semestre.
Mardi 9 septembre
Entech
La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Fleury-Michon
L'entreprise agroalimentaire publiera ses résultats du premier semestre.
Groupe Partouche
Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Haulotte Group
Le constructeur français d'engins de travaux publics signalera ses résultats du premier semestre.
Le parfumeur diffusera ses résultats du premier semestre.
Lanson-BCC
Le pure player du champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.
Le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable annoncera ses résultats du premier semestre.
Mercredi 10 septembre
Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.
Chargeurs
Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.
HighCo
La société spécialisée en data marketing et communication communiquera ses résultats du premier semestre.
Jacquet Metals
Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux indiquera ses résultats du premier semestre.
Neurones
La société de conseil en management et de services numérique précisera ses résultats du premier semestre.
Prodways
La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle rendra compte de ses résultats du premier semestre.
Séché Environnement
Le spécialiste des services environnementaux dévoilera ses résultats du premier semestre.
Serge Ferrari
Le spécialiste des matériaux composites souples innovants signalera ses résultats du premier semestre.
Spineguard
La medtech dévoilera ses résultats du premier semestre.
Sword Group
Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques indiquera ses résultats du premier semestre.
Jeudi 11 septembre
Antin Infrastructure Partners
La société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures communiquera ses résultats du premier semestre.
Fermentalg
Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera ses résultats du premier semestre.
Miliboo
La marque digitale d'ameublement présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes diffusera ses résultats du premier semestre.
Roche Bobois
Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme indiquera ses résultats du premier semestre.
Vetoquinol
Le laboratoire vétérinaire publiera ses résultats du premier semestre.
Vranken Pommery
La maison de champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.
Vendredi 12 septembre
Le spécialiste de la santé animale annoncera ses résultats du premier semestre.
