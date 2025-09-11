L'Europe ouvre en hausse, les yeux rivés sur la BCE

Les traders de BGC travaillent dans le centre financier Canary Wharf à Londres

(Reuters) -Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance jeudi, alors que les marchés attendent la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et une série de données économiques importantes aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 7.781,93 points vers 07h04 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,02% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,06%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,21% et le Stoxx 600 gagne 0,20%.

Ce jeudi, la BCE devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés, alors que l'inflation est conforme à son objectif, tout en ne fermant pas la porte à un assouplissement monétaire supplémentaire du fait d'incertitudes sur les plans commercial et politique.

Aux États-Unis, les investisseurs attendent les données sur les prix à la consommation CPI pour le mois d'août, qui pourraient influencer les anticipations concernant l'ampleur de la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion de la semaine prochaine.

Aux valeurs, Kering progresse de 2,14% après avoir annoncé mercredi ne pas avoir l'intention de racheter la totalité de la maison de couture italienne Valentino avant au moins 2028, une décision qui rassure les investisseurs face au lourd endettement du groupe de luxe.

Technip Energies enregistre la plus forte hausse du SBF 120 (+3,56%) après avoir annoncé jeudi la signature d’un accord définitif pour acquérir l’activité Advanced Materials & Catalysts du groupe américain Ecovyst.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)