Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 3 novembre 2025
information fournie par AOF 03/11/2025 à 15:39

(AOF) - Lundi 3 novembre

Beneteau

Le constructeur de bateaux à voiles et à moteur annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Coface

L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Delfingen

La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vicat

Le cimentier présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mardi 4 novembre

Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs livrera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Hipay

La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hopscotch

Le groupe de communication dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Oeneo

Le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Rubis

L'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Transgene

La société de biotechnologie indiquera ses résultats du troisième trimestre.

Mercredi 5 novembre

Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bouygues

Le conglomérat, présent dans la construction, les médias et les télécoms annoncera ses résultats du troisième trimestre.

Compagnie Chargeurs Invest

Le groupe diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Equasens

Le spécialiste des solutions numériques pour le domaine de la santé précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Figeac Aero

L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Neurones

Le groupe de conseil en management et de services numériques diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Solutions30

Le spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

TP

L'ex- Teleperformance signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Jeudi 6 novembre

Air France-KLM

Le groupe aérien présentera ses résultats du troisième trimestre.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ArcelorMittal

le groupe sidérurgique dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

DeltaPlus

Le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Engie

Le groupe énergéticien précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eurazeo

Le groupe d'investissement diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Euronext

L'opérateur boursier paneuropéen présentera ses résultats du troisième trimestre.

Eutelsat

L'opérateur de satellites livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

JCDecaux

Le spécialiste de la communication extérieure rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Legrand

Le spécialiste des infrastructures électriques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

NRJ Group

Le groupe audiovisuel diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

SES

Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre.

Solvay

Le chimiste belge indiquera ses résultats du troisième trimestre.

Veolia

Le spécialiste des services à l'environnement présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vendredi 7 novembre

Aperam

Le spécialiste de l'acier inoxydable annoncera ses résultats du troisième trimestre.

Arkema

Le chimiste dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Hexaom

Le constructeur de maisons livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

