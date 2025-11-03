Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 3 novembre 2025

(AOF) - Lundi 3 novembre
Le constructeur de bateaux à voiles et à moteur annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste du diagnostic in vitro dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats du troisième trimestre.
Delfingen
La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le cimentier présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Mardi 4 novembre
Abeo
Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs livrera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Hipay
La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Hopscotch
Le groupe de communication dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Oeneo
Le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.
L'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Transgene
La société de biotechnologie indiquera ses résultats du troisième trimestre.
Mercredi 5 novembre
Bilendi
Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le conglomérat, présent dans la construction, les médias et les télécoms annoncera ses résultats du troisième trimestre.
Compagnie Chargeurs Invest
Le groupe diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Equasens
Le spécialiste des solutions numériques pour le domaine de la santé précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Figeac Aero
L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Jacquet Metals
Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
Lacroix
Le spécialiste des équipements et des technologies connectés communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Neurones
Le groupe de conseil en management et de services numériques diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Solutions30
Le spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
TP
L'ex- Teleperformance signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Winfarm
Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Jeudi 6 novembre
Le groupe aérien présentera ses résultats du troisième trimestre.
Akwel
L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
le groupe sidérurgique dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
DeltaPlus
Le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe énergéticien précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe d'investissement diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'opérateur boursier paneuropéen présentera ses résultats du troisième trimestre.
L'opérateur de satellites livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Le spécialiste de la communication extérieure rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste des infrastructures électriques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
NRJ Group
Le groupe audiovisuel diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
SES
Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre.
Le chimiste belge indiquera ses résultats du troisième trimestre.
Le spécialiste des services à l'environnement présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Vendredi 7 novembre
Le spécialiste de l'acier inoxydable annoncera ses résultats du troisième trimestre.
Le chimiste dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
Hexaom
Le constructeur de maisons livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
