information fournie par AOF • 12/01/2026 à 15:58

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 12 janvier 2026 -

(AOF) - Lundi 12 janvier

Aucune publication d'importance n'est attendue.

Mardi 13 janvier

Implanet

La société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Vente-unique.com

L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe dévoilera ses résultats annuels.

Mercredi 14 janvier

Catana Group

Le concepteur et constructeur de navires de plaisance livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Jeudi 15 janvier

Biosynex

Le laboratoire spécialiste du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, le monitoring des biothérapies et la biologie moléculaire annoncera son chiffre d'affaires annuel.

Drone Volt

L'expert du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée dévoilera son chiffre d'affaires annuel 2025.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

SMTPC

La société indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Vendredi 16 janvier

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.