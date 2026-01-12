Maria Corina Machado a demandé au pape d'intercéder en faveur des détenus politiques

Le pape Léon XIV rencontre Maria Machado, leader de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix, au Vatican

Le pape Léon XIV a reçu lundi Maria Corina Machado, figure de ‍l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix 2025, qui lui a demandé d'user de son influence pour obtenir de Caracas la ‌libération de prisonniers politiques.

Le Vatican avait confirmé lundi matin cette rencontre, qui ne figurait pas à l'agenda du pape initialement ​transmis à la presse.

Dans une courte vidéo diffusée par le ⁠Vatican, on voit le souverain pontife et l'opposante vénézuélienne se serrer la main, dans le bureau pontifical.

Maria Corina ⁠Machado a déclaré par ‍la suite dans un communiqué avoir demandé au ⁠pape "d'intercéder en faveur de tous les Vénézuéliens kidnappés et disparus".

Léon XIV, premier pape originaire des Etats-Unis, a appelé à ce que le ​Venezuela reste un pays pleinement indépendant après la capture du président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines lors d'un raid à ⁠Caracas le 3 janvier.

Dans un discours sur les affaires ​du monde vendredi, le pape a dénoncé le ​recours à la ​force dans les relations entre Etats et a exigé le respect ​des droits humains au Venezuela.

Maria Corina ⁠Machado, ancienne députée à l'Assemblée nationale vénézuélienne, n'a pas été autorisée à se présenter à l'élection présidentielle organisée en 2024 dans son pays, officiellement remportée par Nicolas Maduro malgré des accusations de fraude.

Le ‌comité Nobel a déclaré en octobre avoir désigné Maria Corina Machado "pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie".

(Joshua McElwee, version française Bertrand Boucey, ‌édité par Sophie Louet)