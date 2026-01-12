Le nombre de victimes civiles en Ukraine en hausse de 31% en 2025, selon l'Onu

Conséquences d'une attaque de drone russe à Kiev

L'année 2025 a été la plus meurtrière pour les civils dans le conflit russo-ukrainien depuis 2022, en raison de l'intensification des combats ‍sur la ligne de front et du recours accru à des armes de longue portée, a déclaré lundi la Mission de surveillance des droits de l'homme de l'Onu en Ukraine.

Les violences liées au ‌conflit en Ukraine ont fait 2.514 morts et 12.142 blessés parmi les civils en 2025, soit une augmentation de 31% du nombre de victimes par rapport à 2024, a indiqué ​l'observatoire dans son rapport mensuel sur les dommages causés aux civils.

La grande majorité des ⁠victimes évoquées par l'observatoire ont été recensées dans les territoires contrôlés par le gouvernement ukrainien, à la suite d'attaques menées par les forces armées russes, ajoute le ⁠communiqué.

Près des deux tiers des ‍victimes de l'année dernière ont été recensées dans les zones de front, ⁠les personnes âgées étant particulièrement touchées car restées dans leurs villages.

Les pertes civiles causées par les drones à courte portée ont également fortement augmenté, ajoute le rapport.

"L'utilisation accrue de drones à courte ​portée a rendu de nombreuses zones proches de la ligne de front inhabitables", a déclaré Danielle Bell, responsable de la mission de surveillance.

"En 2025, de nombreuses personnes ayant enduré des années d'hostilités ont ⁠finalement été contraintes de quitter leur domicile", a-t-elle ajouté.

Des centaines de milliers de soldats ​des deux camps auraient en outre été blessés ou tués dans ​la guerre la plus meurtrière ​en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, bien qu'aucun des deux camps ne publie de bilan ​exhaustif.

Le communiqué de l'Onu explique que l'utilisation accrue ⁠d'armes à longue portée par les forces armées russes à partir de juin 2025 a également entraîné une augmentation des dommages causés aux civils dans les centres urbains de l'Ukraine.

"La forte augmentation des attaques à longue portée et le ciblage de l'infrastructure énergétique nationale de l'Ukraine signifient que les conséquences de ‌la guerre sont maintenant ressenties par les civils bien au-delà de la ligne de front", a déclaré Danielle Bell.

Les autorités russes affirment que les attaques des forces armées ukrainiennes ont tué 253 civils et en ont blessé 1.872 sur le territoire de la Fédération de Russie en 2025, selon l'observatoire. Ces chiffres n'ont pu être vérifiés de source indépendante.

