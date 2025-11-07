Agenda AOF / Sociétés France - Lundi 10 novembre 2025

(AOF) - Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.
Le fournisseur automobile allemand Aumovio a indiqué vendredi que Pékin l'avait autorisé à exporter des puces produites en Chine par le fabricant néerlandais Nexperia, signe d'apaisement dans le différend sino-néerlandais sur les semi-conducteurs. "Nous avons reçu ... Lire la suite
La prudence est restée de mise vendredi à la Bourse de Paris, qui finit sur un repli hebdomadaire, reprenant son souffle pour s'interroger sur les fortes valorisations du secteur de la tech et la santé de l'économie aux Etats-Unis. L'indice vedette de la place ... Lire la suite
(AOF) - Legrand a dévoilé la signature d’un contrat avec un prestataire de services d’investissement afin de procéder au rachat d’un maximum de 500 000 de ses propres actions, soit environ 0,19% du capital. Ces opérations pourront être effectuées entre le 10 novembre ... Lire la suite
Le marché pétrolier se reprend légèrement vendredi, en dépit des inquiétudes persistantes sur une surabondance de l'offre, porté par les sanctions américaines contre la Russie. Vers 16H30 GMT, le baril de WTI nord-américain gagnait 0,44% à 59,69 dollars et celui ... Lire la suite
