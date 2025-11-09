Chine-Les prix à la consommation progressent de 0,2% en octobre

PHOTO DE FICHIER : Des personnes font des achats sur un marché humide à Shanghai
PÉKIN (Reuters) -Les prix à la consommation en Chine ont progressé en octobre tandis que la déflation des prix à la production s'est atténuée, montrent des données officielles publiées dimanche.
Selon les données du Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation a augmenté en octobre de 0,2% sur un an, après avoir reculé de 0,3% le mois précédent. Le consensus ressortait à 0,0%.
Pour sa part, l'indice des prix à la production s'est replié le mois dernier de 2,1% sur un an, contre un consensus de -2,2% après une baisse de 2,3% en septembre.
(Kevin Yao et Yukun Zhang; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer