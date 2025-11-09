 Aller au contenu principal
L'Ukraine lutte pour rétablir l'électricité et le chauffage après des frappes russes massives
information fournie par AFP 09/11/2025 à 04:50

Des secouristes dans un bâtiment détruit par une frappe russe à Dnipro, le 8 novembre. Image fournie par l'administration militaire locale. ( Dnipropetrovsk Regional Military Administration / Handout )

L'Ukraine s'efforce dimanche de rétablir l'électricité et le chauffage après des frappes russes à grande échelle qui ont endommagé ses infrastructures énergétiques et provoqué des coupures de courant massives.

"Il est difficile de se souvenir d'un nombre aussi important de frappes directes sur des installations énergétiques depuis le début de l'invasion", a affirmé la ministre de l'Energie Svitlana Grintchouk sur la chaîne locale United News.

La nuit de samedi à dimanche a été, selon elle, "l'une des plus difficiles" depuis le début de l'offensive russe à grande échelle en février 2022.

Ces frappes de drones et de missiles russes ont fait au moins quatre morts à Dnipro, grande ville du centre-est de l'Ukraine, et à Kharkiv (nord-est).

La Russie cible depuis plusieurs semaines les centrales électriques et les installations gazières ukrainiennes, provoquant régulièrement des coupures à travers le pays et faisant craindre un hiver difficile alors que les températures baissent.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a tiré un total de 458 drones et 45 missiles sur l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a assuré avoir abattu 409 drones et neuf missiles.

Ces attaques ont coupé l'approvisionnement en électricité, en chauffage et en eau dans de nombreuses villes, le groupe public d'électricité Centerenergo avertissant samedi que la capacité de production était "réduite à zéro" après "la frappe la plus massive sur (les) centrales thermiques" ukrainiennes "depuis le début de l'invasion".

- "Attaques délibérées" -

"La Russie a une nouvelle fois pris pour cible les sous-stations qui alimentent les centrales nucléaires de Khmelnytskyi et Rivne (ouest). Il ne s'agissait pas d'attaques accidentelles, mais d'attaques délibérées", a réagi sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha.

Dénonçant des "risques inacceptables" pour la sécurité nucléaire en Europe, il a appelé à la tenue au plus vite d'une réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Sur le terrain, les techniciens travaillent d'arrache-pied dimanche pour rétablir le courant.

L'électricité restera cependant coupée encore entre huit et seize heures par jour dans la plupart des régions d'Ukraine en raison de délestages, a déclaré le fournisseur public Ukrenergo, le temps d'effectuer les réparations et de déployer des sources d'énergie alternatives.

Comme lors de chaque vague de frappes, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir visé "des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien et des installations gazières et énergétiques qui soutiennent leurs opérations".

Ces frappes russes, qui les années précédentes avaient déjà plongé des millions de personnes dans le noir en Ukraine, font craindre un nouvel hiver rude pour les civils.

Le directeur du Centre ukrainien de recherche sur l'énergie, Oleksandre Khartchenko, a averti que le pays court un "risque significatif" de coupures de chauffage cet hiver.

Selon un rapport fin octobre de l'Ecole d'économie de Kiev, au moins "27% de la demande en électricité ne pourra être satisfaite" cet hiver, en raison des dommages causés aux installations énergétiques.

L'Ukraine vise de son côté quasiment chaque semaine des dépôts et raffineries de pétrole en Russie, avec l'objectif de perturber les exportations de pétrole et de réduire le financement de l'effort de guerre de la Russie. Elle a aussi déjà ciblé des centrales électriques et des conduites d'hydrocarbures, y compris approvisionnant l'Europe.

Guerre en Ukraine
1 commentaire

  • 05:25

    Quand Zelenski , il y a quelques semaines, a annoncé qu'il allait mettre la Russie dans le noir .......... ce n'était peut être pas une bonne idée.

