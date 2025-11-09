 Aller au contenu principal
Le "super-typhon" Fung-wong fond sur les Philippines, près d'un million d'évacués
information fournie par AFP 09/11/2025 à 06:55

Des habitants évacués lors d'inondations à l'approche du super-typhon Fung-wong sur l'île philippine de Mindanao, le 8 novembre 2025. ( AFP / Erwin MASCARINAS )

Le super-typhon Fung-wong s'approche dimanche des Philippines où près d'un million de personnes ont été évacuées, moins d'une semaine après le passage déjà dévastateur du typhon Kalmaegi.

Fung-wong, dont le diamètre couvre virtuellement l'intégralité du pays, se dirige vers l'archipel depuis l'est en soufflant des vents de 185 km/h, voire de 230 km/h en pointe. Il doit toucher terre dans la nuit, selon le service météorologique national.

Au total, 916.863 personnes avaient été évacuées en début d'après-midi, a indiqué un haut responsable de la Défense civile, Rafaelito Alejandro, lors d'un point presse.

Les écoles et bâtiments publics resteront fermés lundi dans une large partie du pays, notamment dans la capitale Manille, et près de 300 vols ont déjà été annulés, selon les autorités.

"Les vagues ont commencé à gronder vers 07H00 du matin (23H00 GMT samedi). Quand elles frappent le brise-lame, on dirait que le sol tremble", a témoigné Edson Casarino, un habitant de l'île de Catanduanes (nord-est).

"De fortes pluies sont en train de s'abattre, et le vent souffle", a dit cet homme de 33 ans joint au téléphone par l'AFP.

La petite île risque d'être frappée de plein fouet par Fung-wong, a prévenu le service météorologique.

"Ils ressentent l'impact du typhon (...) car l'oeil du cyclone y est le plus proche", a expliqué M. Alejandro.

Samedi, des habitants ont tenté de river leurs habitations au sol avec des cordes dans l'espoir qu'elles résistent aux rafales, selon des images relayées sur les réseaux sociaux.

Sur une vidéo authentifiée par l'AFP, une église de la ville de Birac apparaît encerclée par les eaux de crues, qui montent jusqu'à la mi-hauteur de son entrée.

Des routes inondées à l'approche du super-typhon Fung-wong, sur l'île philippine de Mindanao, le 8 novembre 2025. ( AFP / Erwin MASCARINAS )

Plus au sud, sur l'île de Mindanao, des inondations provoquées par fortes pluies liées à l'arrivée de Fung-wong ont perturbé samedi le trafic, a constaté un photographe de l'AFP.

A Sorsogon, dans le sud de l'île principale de Luçon, certains ont trouvé refuge dans une église dès samedi, a constaté une équipe de l'AFP.

"Je suis là car les vagues près de ma maison sont énormes maintenant. Je vis près de la côte et les vents là-bas sont très forts à présent", a indiqué l'une d'eux, Maxine Dugan.

- Cumuls de 200 millimètres -

Fung-wong devrait déverser "des précipitations de 200 millimètres ou plus, qui peuvent provoquer des inondations étendues, pas seulement dans les zones de basse altitude", a mis en garde en conférence de presse Benison Estareja, un météorologue du gouvernement.

"Il est possible que nos plus importants bassins versants débordent", a-t-il alerté.

Ce super-typhon balaiera l'archipel quelques jours seulement après Kalmaegi, responsable de plus de 224 morts dans le pays d'après les derniers chiffres du gouvernement, le typhon le plus meurtrier de l'année, selon la base de données spécialisée EM-DAT.

La province de Cebu (centre) recense la majorité des victimes, et les opérations de secours y ont été suspendues samedi en raison de l'arrivée de Fung-wong.

"Nous ne pouvons pas mettre en danger nos secouristes. Nous ne voulons pas qu'ils soient les prochaines victimes", a déclaré à l'AFP Myrra Daven, une responsable des secours de la région.

Tous les ans, une vingtaine de tempêtes ou de typhons atteignent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres étant généralement les plus gravement affectées.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique généré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Des océans plus chauds permettent aux typhons de se renforcer plus vite, quand des températures générales plus élevées entraînent une atmosphère plus humide et donc des pluies plus importantes.

Kalmaegi a également fait cinq morts au Vietnam, qu'il a frappé en s'affaiblissant après avoir dévasté les Philippines.

Environnement
