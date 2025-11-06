Agenda AOF / Economie - Vendredi 7 novembre 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Balance commerciale en septembre
aux États-Unis
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre
Le projet vise à simplifier le transport d'énergie depuis les parcs éoliens en mer, grâce à des cables supraconducteurs refroidis par azote liquide. La technologie cherche à exploiter un phénomène quantique encore mal connu. Cotoyer le zéro absolu pour pour transporter ... Lire la suite
Un juge fédéral du Texas, chargé du volet pénal ouvert contre le groupe aéronautique américain Boeing à la suite des crashes du 737 MAX 8 en 2018 et en 2019, a ordonné jeudi l'abandon des poursuites, faisant droit à une requête du ministère de la Justice des Etats-Unis. ... Lire la suite
JCDecaux a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse organique au troisième trimestre mais légèrement au-dessus des attentes. Pour le trimestre clos le 30 septembre, le groupe de mobilier publicitaire a enregistré un chiffre d'affaires de 926,1 millions ... Lire la suite
Euronext a annoncé jeudi un plan de rachat d'actions de 250 millions d'euros après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes, porté par la hausse des revenus et les efforts de réduction des coûts. "Ce programme souligne notre approche proactive ... Lire la suite
