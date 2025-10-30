Agenda AOF / Economie - Vendredi 31 octobre 2025

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
Le distributeur Casino CASP.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028". Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards d'euros pour ...
Lire la suite
Saint-Gobain a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires ...
Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,53% jeudi, à l'issue d'une séance principalement marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre. L'indice vedette CAC 40 a cédé 43,59 points, à 8.157,29 points à la clôture. Mercredi, ...
Lire la suite
(Coquille dans le titre et 1er paragraphe) AXA a fait état jeudi d'une hausse de 6% en publié de ses primes brutes émises et autres revenus pour les neuf premiers mois de l'année, dépassant les attentes, et s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer