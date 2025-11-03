 Aller au contenu principal
Trump dit que nous ne donnons pas la puce d'intelligence artificielle Blackwell de Nvidia à d'autres
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 00:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis ne donnaient pas la puce d'IA avancée de Nvidia NVDA.O , connue sous le nom de Blackwell, "à d'autres personnes", ajoutant qu'il rencontrait régulièrement le directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

"Le nouveau Blackwell qui vient de sortir a dix ans d'avance sur toutes les autres puces", a déclaré M. Trump aux journalistes, ajoutant: "Mais non, nous ne donnons pas cette puce à d'autres personnes."

Ces commentaires, en réponse aux questions des journalistes à bord d'Air Force One, suggèrent que l'administration Trump n'est peut-être pas prête à autoriser librement les expéditions de la précieuse puce à l'étranger.

IA: Intelligence artificielle

