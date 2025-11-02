Sacré au Masters 1000 de Paris, Sinner reprend place sur le trône de N.1

L'Italien Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Paris contre le Canadien Felix Auger-Aliassime le 2 novembre 2025 à La Défense Arena à Nanterre ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Sacré dimanche pour la première fois au Masters 1000 Paris en dominant Felix Auger-Aliassime 6-4, 7-6 (7/4), Jannik Sinner retrouvera lundi son fauteuil de N.1 mondial, près de deux mois après l’avoir cédé à son grand rival Carlos Alcaraz après la finale de l'US Open.

L’Italien de 24 ans aura toutefois du mal à terminer l’année au sommet du classement ATP: vainqueur des Finales ATP en 2024, il aura davantage de points à défendre au Masters de Turin qu’Alcaraz, éliminé dès son entrée en lice à Paris.

Avec un cinquième titre en 2025, Sinner a vécu une saison contrastée, faite de hauts comme ses titres à l'Open d'Australie et Wimbledon mais aussi de bas, comme sa suspension de trois mois après des contrôles positifs à un anabolisant, ou ses abandons aux Masters 1000 de Cincinnati et Shanghai.

Pour la première édition du Masters 1000 de Paris à La Défense Arena, après 40 ans à Bercy, le droitier italien réalise son meilleur parcours dans la capitale française (huitièmes de finale en 2023).

Le premier Italien à s'imposer dans le tournoi n’a cédé aucun set de la semaine, où la surface (dur indoor) a mis en valeur ses retours foudroyants, particulièrement en coup droit.

Avant la finale, Auger-Aliassime menait trois victoires à deux dans ses duels avec Sinner, mais il a remporté l'une des confrontations en raison d'un forfait de l'Italien et ne l'a plus battu à la régulière depuis 2022.

Et dimanche, l’Italien a terminé son tournoi comme il l'a commencé, imposant un rythme d'enfer au Canadien de 25 ans avec un break d'entrée sous les yeux du footballeur du Paris SG Désiré Doué.

- Auger-Aliassime a résisté, en vain -

Jannik Sinner avec l'arbre de Fanti, le trophée du vainqueur du Masters 1000 de Paeris le 2 novembre 2025 à La Défense Arena ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Contraint dès les premières minutes à prendre plus de risques, "FAA" a crânement joué sa partition mais malgré sa défense héroïque et ses services surpuissants, Sinner a tout renvoyé et conclu la manche d'un coup droit croisé au filet en 44 minutes.

"Allez Felix", se sont pris à espérer de nombreux spectateurs sur chaque coup gagnant d'Auger-Aliassime dans le deuxième set, moins nerveux et plus juste.

Le Canadien a tenu la dragée haute à Sinner, poussant le quadruple lauréat en Grand Chelem jusqu'au tie-break, mais son coup droit mal maîtrisé à 2/2 a donné à Sinner un mini-break d'avance, fatal à FAA incapable de revenir sur l'Italien, finalement vainqueur en 1H52.

Si Sinner n'a concédé aucune balle de break en finale, Auger-Aliassime n'a pas démérité en offrant une résistance rare au nouveau N.1 mondial, qui lui a sobrement dit "bravo" au moment de saluer son adversaire à l'issue du match.

Sinner a reçu "L'Arbre de Fanti", le trophée réservé au vainqueur du simple, des mains de Yannick Noah, dernier vainqueur français chez les hommes d'un tournoi du Grand Chelem (Roland Garros en 1983).

Dans la course au Masters, sept tickets ont déjà été attribués. En atteignant la finale à Paris, Auger-Aliassime est passé huitième à la Race mais restera jusqu'au bout sous la menace de Lorenzo Musetti, juste derrière à 160 points.

Le Canadien Felix Auger-Aliassime en finale du Masters 1000 de Paris contre Jannik Sinner le 2 novembre 2025 à La Défense Arena ( AFP / Dimitar DILKOFF )

L'Italien s'est inscrit à la dernière minute au tournoi ATP 250 d'Athènes (2-8 novembre) tandis que le Canadien doit disputer en parallèle le 250 de Metz.