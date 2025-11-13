 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Vendredi 14 novembre 2025
information fournie par AOF 13/11/2025 à 17:54

(AOF) - 8h45 en France

Chiffres définitifs de l'inflation en octobre

Création d'entreprises en octobre

11h00 en zone euro

Estimation rapide du PIB au troisième trimestre

Balance commerciale en septembre

14h30 aux États-Unis

Prix à la production en octobre

Ventes au détail en octobre

16h00 aux États-Unis

Stocks des grossistes en septembre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

