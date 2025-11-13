Agenda AOF / Economie - Vendredi 14 novembre 2025

(AOF) - 8h45 en France
Chiffres définitifs de l'inflation en octobre
Création d'entreprises en octobre
11h00 en zone euro
Estimation rapide du PIB au troisième trimestre
Balance commerciale en septembre
14h30 aux États-Unis
Prix à la production en octobre
Ventes au détail en octobre
16h00 aux États-Unis
Stocks des grossistes en septembre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
