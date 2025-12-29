Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 29 décembre 2025

(AOF) - Lundi 29 décembre
16h00 aux Etats-Unis
Promesses de ventes de logements en novembre
16h30 aux Etats-Unis
Indice manufacturier de la Fed de Dallas en décembre
Mardi 30 décembre
15h00 aux Etats-Unis
L'indice S&P Case-Shiller du prix des logements en octobre sera connu à 15h00.
20h00 aux Etats-Unis
Minutes de la Fed
Mercredi 31 décembre
14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
Jeudi 1er janvier
Fermeture des marchés en Europe et aux Etats-Unis
Vendredi 2 janvier
9h50 en France
PMI manufacturier en décembre
9h55 en Allemagne
PMI manufacturier en décembre
10h00 en zone euro
PMI manufacturier en décembre
15h45 aux Etats-Unis
PMI manufacturier en décembre
16h00 aux Etats-Unis
Dépenses de construction en novembre
