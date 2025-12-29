 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 29 décembre 2025
information fournie par AOF 29/12/2025 à 15:49

(AOF) - Lundi 29 décembre

16h00 aux Etats-Unis

Promesses de ventes de logements en novembre

16h30 aux Etats-Unis

Indice manufacturier de la Fed de Dallas en décembre

Mardi 30 décembre

15h00 aux Etats-Unis

L'indice S&P Case-Shiller du prix des logements en octobre sera connu à 15h00.

20h00 aux Etats-Unis

Minutes de la Fed

Mercredi 31 décembre

14h30 aux Etats-Unis

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Jeudi 1er janvier

Fermeture des marchés en Europe et aux Etats-Unis

Vendredi 2 janvier

9h50 en France

PMI manufacturier en décembre

9h55 en Allemagne

PMI manufacturier en décembre

10h00 en zone euro

PMI manufacturier en décembre

15h45 aux Etats-Unis

PMI manufacturier en décembre

16h00 aux Etats-Unis

Dépenses de construction en novembre

