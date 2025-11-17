Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 17 novembre 2025

(AOF) - Lundi 17 novembre
11h00 en zone euro
Prévisions économiques de l'Union européenn
14h30 aux Etats-Unis
Indice manufacturier de la Fed de New-York pour novembre
16h00 aux Etats-Unis
Dépenses de construction en août
Mardi 18 novembre
15h15 aux Etats-Unis
Production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en novembre
Mercredi 19 novembre
8h00 au Royaume-Uni
Inflation en octobre
11h00 en zone euro
Inflation en octobre
14h30 aux Etats-Unis
Balance commerciale en août
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
20h00 aux Etats-Unis
Minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed
Jeudi 20 novembre
8h00 en Allemagne
Prix à la production industrielle en octobre
14h30 aux États-Unis
Rapport sur l'emploi pour septembre
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour novembre
Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage
16h00 en zone euro
Confiance des consommateurs en novembre
16h00 aux États-Unis
Ventes de logements anciens en octobre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Vendredi 21 novembre
8h45 en France
Climat des affaires en novembre
9h15 en France
Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre
9h30 en Allemagne
Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre
10h00 en zone euro
Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre
15h45 aux Etats-Unis
Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre
16h05 aux Etats-Unis
Estimation finale de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre
