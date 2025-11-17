information fournie par AOF • 17/11/2025 à 15:56

Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 17 novembre 2025

(AOF) - Lundi 17 novembre

11h00 en zone euro

Prévisions économiques de l'Union européenn

14h30 aux Etats-Unis

Indice manufacturier de la Fed de New-York pour novembre

16h00 aux Etats-Unis

Dépenses de construction en août

Mardi 18 novembre

15h15 aux Etats-Unis

Production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en octobre

16h00 aux Etats-Unis

Indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en novembre

Mercredi 19 novembre

8h00 au Royaume-Uni

Inflation en octobre

11h00 en zone euro

Inflation en octobre

14h30 aux Etats-Unis

Balance commerciale en août

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

20h00 aux Etats-Unis

Minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed

Jeudi 20 novembre

8h00 en Allemagne

Prix à la production industrielle en octobre

14h30 aux États-Unis

Rapport sur l'emploi pour septembre

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour novembre

Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage

16h00 en zone euro

Confiance des consommateurs en novembre

16h00 aux États-Unis

Ventes de logements anciens en octobre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Vendredi 21 novembre

8h45 en France

Climat des affaires en novembre

9h15 en France

Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre

9h30 en Allemagne

Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre

10h00 en zone euro

Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre

15h45 aux Etats-Unis

Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre

16h05 aux Etats-Unis

Estimation finale de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre