Agenda AOF / Economie - Mardi 28 octobre 2025

(AOF) - 14h00 aux Etats-Unis
Indice S&P/CS Composite
15h00 aux Etats-Unis
Confiance des consommateurs en octobre
Ventes de logements neufs en septembre
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a installé officiellement lundi le nouveau préfet de police de Paris Patrice Faure lors d'une cérémonie aux accents de passation de pouvoirs. Dans la vaste cour de la préfecture de police de Paris (PP), c'était lundi une ... Lire la suite
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, alors que les signes d'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis encouragent les investisseurs, au début d'une semaine qui sera dominée par les réunions des banques ... Lire la suite
JCDecaux annonce avoir remporté le contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de la ville de Barcelone, d'une durée de 10 ans, avec une option de prolongation de 4 ans. L'accord couvre plus de 1400 Abribus et 500 MUPI, soit 3000 faces analogiques, auxquels ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, profitant des espoirs de détente commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, poussant Madrid et Londres jusqu'à des niveaux record. La Bourse de Londres a terminé en très légère hausse de 0,09%, suffisante ... Lire la suite
