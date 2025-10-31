Agenda AOF / Economie - Lundi 3 novembre 2025

(AOF) - 8h45 en France
Production industrielle en septembre
9h45 en France
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre
9h50 en Allemagne
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre
10h00 en zone euro
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre
15h45 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en octobre
