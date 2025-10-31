 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Lundi 3 novembre 2025
information fournie par AOF 31/10/2025 à 17:41

(AOF) - 8h45 en France

Production industrielle en septembre

9h45 en France

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre

9h50 en Allemagne

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre

10h00 en zone euro

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre

15h45 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en octobre

16h00 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en octobre

