Agenda AOF / Economie - Lundi 18 août

(AOF) - 11h en zone euro
Balance commerciale en juin
16h aux Etats-Unis
L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers
Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer ce vendredi en Alaska pour un sommet sur l'Ukraine aux retombées incertaines. Les deux hommes, qui ne se sont pas rencontrés depuis 2018, doivent se réunir à partir de 11h00 heure locale (19h00 GMT) sur une ... Lire la suite
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, tout comme Wall Street à mi-séance, dans un contexte de prudence après les dernières données sur l'inflation et avant le sommet réunissant le président américain Donald Trump et son ... Lire la suite
La Bourse de Paris a fini dans le vert vendredi, après la publication d'une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis, dans l'attente de la rencontre imminente en Alaska entre les présidents Trump et Poutine sur la guerre en Ukraine. Le CAC 40 a pris 0,67% ... Lire la suite
Dans un village de Haute-Saône, un couple de passionnés fait renaître l'engouement pour le flipper, dans le décor d'une cave d'un château de la Renaissance.
