Agenda AOF / Economie - Jeudi 30 octobre 2025
information fournie par AOF 29/10/2025 à 17:45

(AOF) - 03h30 au Japon

Décision de politique monétaire de la BoJ

9h55 en Allemagne

Taux de chômage en octobre

11h00 en zone euro

Climat des affaires en octobre

PIB du troisième trimestre

14h00 en Allemagne

Inflation en octobre

14h15 en zone euro

Décision de politique monétaire de la BCE

15h30 aux Etats-Unis

Stocks de gaz naturel

