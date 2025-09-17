 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Agenda AOF / Economie - Jeudi 18 septembre 2025
information fournie par AOF 17/09/2025 à 17:30

(AOF) - 8h45 en France

Créations d'entreprises en août

13h00 aux Royaume-Uni

Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre

14h30 aux Etats-Unis

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en septembre

16h00 aux Etats-Unis

Indice des indicateurs avancés en août

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

