Agenda AOF / Economie - Jeudi 18 septembre 2025

(AOF) - 8h45 en France
Créations d'entreprises en août
13h00 aux Royaume-Uni
Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre
14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Indice des indicateurs avancés en août
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
