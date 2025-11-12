Agenda AOF / Economie - Jeudi 13 novembre 2025

(AOF) - 7h30 en France
Taux de chômage au troisième trimestre au sens du BIT
8h00 au Royaume-Uni
PIB au troisième trimestre
11h00 en zone euro
Production industrielle en septembre
14h30 aux États-Unis
Inflation en octobre
Productivité au troisième trimestre
Coût unitaire du travail au troisième trimestre
Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage
18h00 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
