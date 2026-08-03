 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ageas salué pour la cession de ses parts dans MAHB en Malaisie
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 09:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Ageas s'adjuge 2,5% à 73,6 EUR à Bruxelles, salué après l'annonce d'un accord avec Malayan Banking Berhad (Maybank) portant sur la vente de sa participation de 30,95% dans le capital de leur coentreprise MAHB (Maybank Ageas Holdings Berhad).

Cet accord de cession, pour un montant total en numéraire de 1,1 MdEUR, représente une plus-value nette estimée après impôts d'environ 450 MEUR. Sa finalisation est attendue en 2026, sous réserve des approbations réglementaires.

La compagnie d'assurance belge est entrée sur le marché malaisien en 2001 via une coentreprise avec Maybank et a étendu ses activités à Singapour en 2014. Cette coentreprise a généré un résultat opérationnel net de 64 MEUR et a versé 21 MEUR à Ageas en 2025.

L'accord valorise 100% de MAHB à 3,5 MdsEUR, ce qui implique un ratio cours/valeur comptable (P/B) d'environ 2 fois les capitaux propres IFRS pour l'exercice 2025. Ces chiffres soulignent la valeur significative créée au cours de 25 ans de partenariat.

"La transaction aura un effet positif de 25 points sur le ratio Solvency II (207% anticipé auparavant), offrant une marge de manoeuvre pour des fusions-acquisitions supplémentaires ou une distribution aux actionnaires", estime KBC Securities, qui reste à "accumuler" sur Ageas.

Valeurs associées

AGEAS
73,8000 EUR Euronext Bruxelles +2,64%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,41 -6,75%
2CRSI
26,06 +1,16%
CAC 40
8 594,24 +0,99%
HAFFNER ENERGY
0,368 +13,23%
WORLDLINE
12,954 +6,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank