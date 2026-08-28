Ageas repart à la hausse, des propos d'analystes en soutien

(Zonebourse.com) - Au lendemain d'un repli de plus de 1,1% dans le sillage de sa publication semestrielle, Ageas reprend le terrain cédé avec un gain de 1,4%, à 74,7 EUR à Bruxelles, à la faveur de commentaires globalement favorables de la part des analystes de Berenberg et de KBC Securities sur le dossier.

Berenberg relève son objectif de cours...

Berenberg réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre de la compagnie d'assurance belge, avec un objectif de cours porté de 86,30 à 90 EUR, soulignant qu'elle a fait état de résultats semestriels solides, avec notamment un résultat opérationnel net de 776 MEUR.

"De plus, la société a augmenté sa prévision de résultat opérationnel net pour 2026 de "plus de 1 500 MEUR" à "plus de 1 950 MEUR", et sa prévision de remontée de liquidités de "plus de 1,2 MdEUR" à "plus de 1,4 MdEUR"," poursuit-il.

"Cependant, la discussion concernant les futurs rachats d'actions s'est montrée relativement prudente, soulignant que le financement de la croissance constitue une priorité clé", indique toutefois le broker allemand, qui abaisse d'ailleurs ses propres prévisions pour mieux refléter les nouveaux objectifs du groupe.

Malgré cette prudence concernant les rachats d'actions et la réduction de ses propres estimations, Berenberg augmente son objectif de cours pour inclure désormais 1,2 MdEUR (soit 5,60 EUR par action) au titre de l'optionnalité liée à de potentielles transactions.

...de même que KBC Securities

De même, KBC Securities relève son objectif de cours de 70 à 75 EUR, tout en maintenant pour l'instant une recommandation prudente d'"accumuler", compte tenu du potentiel de hausse limité par rapport au cours actuel de l'action.

A la suite des résultats dévoilés hier par la compagnie d'assurance belge, KBC indique avoir affiné ses estimations, en les augmentant "à l'exception de la réassurance, où l'écart du 1er semestre 2026 ne sera pas compensé au 2e semestre".

"L'activité non-vie s'est montrée résiliente, malgré un impact météorologique nettement plus important que ce que nous avions anticipé dans notre note de mai. L'activité vie, en revanche, s'est révélée exceptionnellement forte", rappelle la banque belge.

KBC souligne en outre une conférence avec les analystes "largement favorable", qui a apporté des précisions sur les objectifs annuels, ainsi que des signaux positifs concernant la tarification sur le marché britannique de l'assurance automobile et l'intégration d'esure.

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