Ageas publie ses résultats du premier semestre 2025

Résultats solides et perspectives positives permettent de réviser les objectifs à la hausse

ENCAISSEMENTS

RÉSULTAT

OPÉRATIONNEL

NET

GÉNÉRATION

DE CAPITAL OPÉRATIONNEL

TRÉSORERIE EN AMONT PRÉVUE POUR 2025 EUR 10,5 milliards

EUR 734 millions

EUR 1,1 milliards

EUR 940 millions +4% vs S1 2024

+20% vs S1 2024

-10% vs S1 2024

+17% vs S1 2024

« Je suis heureux de partager nos excellents résultats du premier semestre 2025, que nous avons obtenus grâce à l’incroyable dévouement de toute l’équipe d’Ageas, de nos précieux partenaires et de la confiance indéfectible de nos clients et actionnaires. »

« Notre portefeuille diversifié de produits Vie et Non-Vie continue d’attirer des clients sur nos différents marchés. Nous avons réalisé une solide performance commerciale en Vie, avec une croissance supérieure à 10 % en Belgique, et nous avons réussi la transition du mix de produits en Chine. Nous avons également réalisé une croissance solide sur la plupart des marchés Non-Vie. En Europe, cependant, les ventes ont été influencées par l’accent que nous mettons sur la rentabilité plutôt que sur les volumes. »

« La combinaison de volumes plus élevés et d’une excellente performance de souscription en Vie et Non-Vie a propulsé notre résultat opérationnel net à 734 millions d’euros. Des conditions météorologiques favorables et le faible taux d’imposition en Chine ont également soutenu ces bons résultats. Avec un premier semestre aussi solide, nous sommes confiants dans la réalisation d’un résultat opérationnel net pour l’ensemble de l’année compris entre EUR 1,3 et 1,35 milliard. »

« Cette perspective nous permet de réviser à la hausse nos objectifs Elevate27, en augmentant l’objectif de Holding Free Cash-Flow de plus d’EUR 2,2 milliards à plus d’EUR 2,3 milliards d’ici 2027. Par conséquent, nous serons en mesure de maintenir une augmentation annuelle du dividende par action de 6 %, même avec l’augmentation du nombre d’actions en circulation. Cela signifie que nous distribuerons plus d’EUR 2 milliards d’euros à nos actionnaires sur l’ensemble du cycle. De plus, nous maintenons notre objectif Elevate27 d’un taux de croissance du bénéfice par action de 6 à 8 %. Cette année encore, nos actionnaires bénéficieront d’un acompte sur dividende de 1,50 euro qui sera distribué le 5 décembre. »

« En plus de ces excellents résultats, je suis incroyablement fier que nos efforts en matière d’entrepreneuriat durable continuent d’être reconnus, comme en témoignent nos scores nettement améliorés auprès de deux agences de notation ESG de premier plan, ISS et Sustainalytics. Ces progrès témoignent de notre dévouement à atteindre nos objectifs Elevate27 dans ce domaine. »

Hans De Cuyper,

CEO d’Ageas

