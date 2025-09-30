 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 860,13
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ageas finalise le rachat d'esure
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 10:46

Ageas a obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires à l'acquisition d'esure. L'opération est désormais finalisée.

Ce rachat marque une étape clé pour le groupe, qui devient l'un des trois principaux assureurs de particuliers au Royaume-Uni. Il renforce la diversité de son réseau de distribution, combinant vente directe, comparateurs de prix (PCW), courtiers et partenariats, tout en élargissant sa base de clientèle.

L'acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Ageas : gagner en taille, créer de la valeur pour les actionnaires via les synergies, renforcer ses compétences en technologies et en données, et améliorer sa capacité à générer du cash. L'intégration d'Ageas UK et d'esure devrait être finalisée d'ici la fin du plan stratégique Elevate27, avec un effet relutif sur le cash-flow libre par action d'environ 10% après 2027.

Le montant total de l'opération s'élève à 1,295 milliard de livres (1,510 milliard d'euros). En tenant compte des rachats d'esure et de Saga, le ratio de solvabilité II pro forma du groupe atteindrait un niveau de 205%.

Valeurs associées

AGEAS
58,3000 EUR Euronext Bruxelles -0,09%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une soignante dans une clinique de soins emeis. (Crédit: Alain Potignon / emeis)
    La valeur du jour à Paris Emeis réduit sa perte semestrielle
    information fournie par AOF 30.09.2025 11:12 

    (AOF) - Emeis (+ 1,07 %, à 14,15 euros) a fait preuve de volatilité à l’ouverture. En hausse de 5,71 % dans les premiers échanges, le titre a ensuite basculé dans le rouge jusqu’à perdre 3,21 % avant de se retrouver des couleurs. Le groupe spécialisé dans l’accompagnement ... Lire la suite

  • "Très bonne nouvelle": les habitants de Tel-Aviv face au plan de paix de Trump
    "Très bonne nouvelle": les habitants de Tel-Aviv face au plan de paix de Trump
    information fournie par AFP Video 30.09.2025 11:11 

    Les Israéliens ont accueilli avec espoir lundi le plan de paix pour Gaza présenté par le président américain Donald Trump et soutenu par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, lors d’un rassemblement devant l’ambassade des États-Unis à Tel-Aviv.

  • Un F-22 de l'USAF (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Firefly Aerospace perd du terrain après l'échec d'un incident d'essai de fusée
    information fournie par Reuters 30.09.2025 11:04 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 30 septembre - ** Les actions du concepteur et fabricant de lanceurs spatiaux Firefly ... Lire la suite

  • Bombardement israélien sur la bande de Gaza, vu depuis Israël le 30 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    La réponse du Hamas attendue après l'annonce du plan Trump pour Gaza
    information fournie par AFP 30.09.2025 11:01 

    Le Hamas doit encore faire connaître sa réponse au plan de paix pour Gaza de Donald Trump, approuvé publiquement par le Premier ministre israélien qui a toutefois prévenu mardi que l'armée resterait "dans la majeure partie" du territoire palestinien. Après bientôt ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank