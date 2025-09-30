Ageas finalise le rachat d'esure
Ce rachat marque une étape clé pour le groupe, qui devient l'un des trois principaux assureurs de particuliers au Royaume-Uni. Il renforce la diversité de son réseau de distribution, combinant vente directe, comparateurs de prix (PCW), courtiers et partenariats, tout en élargissant sa base de clientèle.
L'acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Ageas : gagner en taille, créer de la valeur pour les actionnaires via les synergies, renforcer ses compétences en technologies et en données, et améliorer sa capacité à générer du cash. L'intégration d'Ageas UK et d'esure devrait être finalisée d'ici la fin du plan stratégique Elevate27, avec un effet relutif sur le cash-flow libre par action d'environ 10% après 2027.
Le montant total de l'opération s'élève à 1,295 milliard de livres (1,510 milliard d'euros). En tenant compte des rachats d'esure et de Saga, le ratio de solvabilité II pro forma du groupe atteindrait un niveau de 205%.
