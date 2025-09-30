 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ageas finalise l'acquisition d'esure
information fournie par GlobeNewswire 30/09/2025 à 08:15

Ageas finalise l'acquisition d'esure

Ageas a annoncé aujourd'hui que toutes les approbations réglementaires nécessaires pour l'acquisition d'esure ont été obtenues et que la transaction est finalisée.

La finalisation de l'acquisition d'esure représente une étape majeure pour le Groupe, établissant Ageas comme l'un des trois principaux assureurs pour particuliers au Royaume-Uni. Ce développement garantit un réseau de distribution équilibré et diversifié à travers la vente directe, le canal PCW (Price Comparison Website) de premier plan, les courtiers et les partenariats, tout en élargissant la gamme des segments de clientèle desservis.

La transaction proposée est pleinement conforme aux priorités stratégiques d'Ageas. De plus, cette opération permet de gagner en envergure, de créer de la valeur pour les actionnaires grâce aux synergies, de renforcer les compétences en matière de technologie et de données, et d’améliorer les capacités de génération de trésorerie du Groupe. L’intégration d’Ageas UK et d’esure devrait être finalisée au cours du cycle stratégique Elevate27, devenant Holding Free Cash-Flow relutif par actions d’environ 10% après 2027.

Comme indiqué précédemment, le montant total de l'acquisition est de 1,295 milliard GBP (1,510 milliard EUR). En incluant l'impact complet des acquisitions d'esure et de Saga, le ratio de solvabilité II pro forma du Groupe s'établirait à un niveau très résilient de 205%.

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine Belge coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 18,5 milliards en 2024.

Pièce jointe


© GlobeNewswire

